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Аршавин: «Абаскаль был в минуте от отставки»

09 Октября 2023 • 09:54 Комментировать (1)

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале после дерби с ЦСКА (2:2).

«Абаскаль был в минуте от отставки. Всё к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» вырвал ничью в московском дерби благодаря голу полузащитника Хесуса Медины в добавленное время. После этой встречи подопечные Абаскаля набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Аршавин Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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sierge
09 Октября 2023 в 10:02
Если лошадь сдохла - слезь (ЦСКА не при чем)))
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