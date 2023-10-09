Аршавин: «Абаскаль был в минуте от отставки»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале после дерби с ЦСКА (2:2).

«Абаскаль был в минуте от отставки. Всё к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» вырвал ничью в московском дерби благодаря голу полузащитника Хесуса Медины в добавленное время. После этой встречи подопечные Абаскаля набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.