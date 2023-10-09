Газзаев ответил на вопрос о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Экс-рулевой столичного ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после вчерашнего дерби.

«Абаскаль отложил вопрос о своей отставке? Не знаю. Мне некорректно рассуждать о его судьбе и будущем в «Спартаке». Но со стороны видно, что он растерян», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

После 11 туров чемпионата России спартаковцы набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Абаскаля на «Открытие Банк Арене» встретятся с «Пари НН». Матч состоится 22 октября.