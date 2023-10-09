Пименов оценил матч «Спартак» - ЦСКА

Экс-футболист национальной сборной России Руслан Пименов прокомментировал результат вчерашнего матча 11-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Отличный матч. Дерби удалось. «Спартак» здорово проявил себя в конце матча, поэтому и вырвал ничью в последний момент. В целом, конечно, красивые мячи получились в этой встрече», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что в составе «красно-белых» голами отметились Квинси Промес и Хесус Медина. За «армейцев» дубль оформил Милан Гайич.