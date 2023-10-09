Промес - о голе ЦСКА: «Удар без шансов для вратаря»

Лидер атакующей линии московского «Спартака» Квинси Промес высказался о своем голе во вчерашнем матче против ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Дерби завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.

«Удар получился что надо. Сработал инстинкт. Это был удар без шансов для вратаря. Но я огорчен, что мы не победили. Мы играли дома, атмосфера была классная, пришло много болельщиков», - передает слова нидерландца «Матч ТВ».

После вчерашнего матча «красно-белые» с 17 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Пари НН» на домашнем стадионе.