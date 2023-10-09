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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Ничья с ЦСКА может не спасти Абаскаля»

09 Октября 2023 • 09:24 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал результат вчерашнего поединка чемпионата России между «армейцами» и «Спартаком». Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы упустили победу, наиграв на нее. Не факт, что ничья поможет Абаскалю избежать увольнения. Ситуация может разрешиться в любой момент. Ничья может оказаться недостаточной для спасения Абаскаля», - передает слова Евгения телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «армейцы» были очень близки к победе в дерби, однако попустили второй гол в компенсированное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин Гильермо Абаскаль
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