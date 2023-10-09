Гафин — о низкой результативности Тюкавина: «Нападающий должен забивать голы»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о низкой результативности нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Напомним, 21-летний футболист не может забить уже в восьми турах РПЛ кряду. Всего в текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Опасений насчёт того, что Тюкавин снизил результативность, нет. Но то, что Костя не забивает, — это нехорошо, нападающий должен забивать голы», — цитирует Гафина РИА Новости.

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.