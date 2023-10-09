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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун дал совет «Спартаку» по Абаскалю

09 Октября 2023 • 08:54 Комментировать

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о будущем главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля после дерби с ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Будущее Абаскаля? Моё мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. А команда не поплыла - бьётся и старается. Всё остальное придёт», - приводит слова Федуна «Чемпионат».

После 11 туров «Спартак» набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно-белые» на домашнем стадионе примут «Пари НН». Поединок состоится 22 октября.

Рианчо поделился мнением о будущем Абаскаля в «Спартаке»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Гильермо Абаскаль
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