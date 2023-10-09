Мележиков: «С таким усилением «Спартак» должен быть в тройке РПЛ и проходить все команды в Кубке»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о результатах «красно-белых» в последний играх.

«Результаты «Спартака» очень нестабильны. С таким усилением команда должна быть в тройке РПЛ и проходить все команды в Кубке. Пока все не очень хорошо, хотелось бы лучше», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем поединке спартаковцы расписали мировую с ЦСКА со счетом 2:2. «Красно-белые» смогли отыграться благодаря голу Хесуса Медины в концовке второго тайма. Следующий матч в РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Пари НН» на своем поле.