Мостовой - об Абаскале: «Люди с рыжими волосами - очень фартовые»

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера столичного «Спартака».

«Есть у нас в культуре пословицы разные про людей с рыжими волосами, вроде как они фартовые очень. Это я просто в шутку, но думаю, сейчас все успокоится», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Во вчерашнем дерби «Спартака» против ЦСКА была зафиксирована ничья со счетом 2:2. «Красно-белые» спаслись от поражения в компенсированное время.

Абаскаля тренирует «красно-белых» с 2022 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года.