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Мостовой - об Абаскале: «Люди с рыжими волосами - очень фартовые»

09 Октября 2023 • 08:43 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера столичного «Спартака».

«Есть у нас в культуре пословицы разные про людей с рыжими волосами, вроде как они фартовые очень. Это я просто в шутку, но думаю, сейчас все успокоится», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Во вчерашнем дерби «Спартака» против ЦСКА была зафиксирована ничья со счетом 2:2. «Красно-белые» спаслись от поражения в компенсированное время.

Абаскаля тренирует «красно-белых» с 2022 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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sierge
09 Октября 2023 в 09:05
Ведьм в средние века жгли только за рыжий цвет волос
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