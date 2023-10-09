Мележиков высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в команде. Капитан потерял место в составе и проводит последние матчи на скамейке запасных.

«Это решение тренера. Какое он примет, за то и несет ответственность. Мне кажется, с лидерами нужно больше работать, общаться, доверять. Может, советоваться - это не зазорно», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия поучаствовал в шести встречах. В последнем матче «Спартак» встречался с ЦСКА. Поединок завершился вничью со счетом 2:2.