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​Болельщики сделали выбор о тренере «Спартака»: «Рыжий должен продолжить работу»

09 Октября 2023 • 08:34 Комментировать (1)

Телеграм-канал «цУЕФА» провёл интересный опрос, приведя статистические данные выступления московского «Спартака», в котором любителям футбола необходимо было ответить на вопрос: «Рыжий должен продолжить работу, или должен быть уволен немедленно?»

Большинство пользователей проголосовало именно за ответ, что тренер московского «Спартака» должен остаться и продолжить работу в команде.

По результатам принципиальнейшего матча с московским ЦСКА, который завершился вничью 2:2, Абаскаль, скорее всего, сохранит место главного тренера московского «Спартака».

 

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Октября 2023 в 08:54
ай а ежели бы он был лысый вопрос был бы так же тактична выдержан.. например, пра черчеса: лысый должен продолжить работу, или должен быть уволен немедленно?.. хамы! шампанскава! А-ха-ха-ха! )))
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