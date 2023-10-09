​Болельщики сделали выбор о тренере «Спартака»: «Рыжий должен продолжить работу»

Телеграм-канал «цУЕФА» провёл интересный опрос, приведя статистические данные выступления московского «Спартака», в котором любителям футбола необходимо было ответить на вопрос: «Рыжий должен продолжить работу, или должен быть уволен немедленно?»

Большинство пользователей проголосовало именно за ответ, что тренер московского «Спартака» должен остаться и продолжить работу в команде.

По результатам принципиальнейшего матча с московским ЦСКА, который завершился вничью 2:2, Абаскаль, скорее всего, сохранит место главного тренера московского «Спартака».

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