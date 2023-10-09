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Мележиков - о ничьей в дерби: «Это не тот результат, который мы ожидали»

09 Октября 2023 • 08:34 Комментировать

Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о результате поединка против ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Я рассчитывал, что «Спартак» победит с минимальным счетом, 2:1. Но, к сожалению, ЦСКА вел в счете 2:1. Хорошо, что сыграли вничью, но это не тот результат, который мы ожидали», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Спартак» с 17 баллами занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля на домашнем стадионе примут «Пари НН». Игра состоится 22 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Мележиков
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