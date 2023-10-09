Денисов высказался о последних результатах «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов после завершения дерби с ЦСКА высказался о последних результатах своей команды.

«Была череда неудачных игр, которую мы хотим прервать. Сегодня, к сожалению, не удалось победить. Но впереди пауза - надеюсь, мы проанализируем нашу игру и исправим ситуацию», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что во вчерашнем дерби была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

В следующем туре Российской премьер-лиги «народная команда» на домашнем стадионе встретится с «Пари НН».