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Денисов высказался о последних результатах «Спартака»

09 Октября 2023 • 08:23 Комментировать (1)

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов после завершения дерби с ЦСКА высказался о последних результатах своей команды.

«Была череда неудачных игр, которую мы хотим прервать. Сегодня, к сожалению, не удалось победить. Но впереди пауза - надеюсь, мы проанализируем нашу игру и исправим ситуацию», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что во вчерашнем дерби была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

В следующем туре Российской премьер-лиги «народная команда» на домашнем стадионе встретится с «Пари НН».

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Спартак Москва ЦСКА Москва Даниил Денисов
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09 Октября 2023 в 08:51
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