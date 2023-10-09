Денисов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в дерби с ЦСКА

Защитник столичного «Спартака» Даниил Денисов высказался касательно вчерашнего поединка против ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Не хватило мобильности и активной игры в атаке. Мы показали, что можем играть до конца, и сыграли вничью. У нас получается забивать в концовках - это главное», - приводятся слова защитника на страницах «Спорт-Экспресса».

После этой встречи спартаковцы набрали 17 баллов и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем туре Премьер-лиги подопечные Абаскаля на своем поле примут «Пари НН».