Чалов: «ЦСКА хорошо играл и заслуживал победы»

Центрфорвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов пообщался с представителями СМИ после поединка 11-го тура чемпионата России против «Спартака». Дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

«Хорошо играли, заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать. Мы двигаемся в правильном направлении. Пропускать на последних минутах всегда обидно. Но это футбол», - приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

ЦСКА набрал 17 баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем поединке «армейский» коллектив на выезде померяется силами с казанским «Рубином».