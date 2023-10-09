Джикия заявил, что «Спартак» недоволен ничьей с ЦСКА

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от столичного дерби с ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Нас точно не удовлетворяет результат, потому что ничья дома - всегда плохо. Есть факт, что мы сравняли счет на последней минуте. Игра уже закончилась», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что спартаковцы вырвали ничью благодаря голу полузащитника Хесуса Медины в добавленное время.

В следующем матче чемпионата России «красно-белые» на домашнем стадионе встретятся с «Пари НН». Игра состоится 22 октября.