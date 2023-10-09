Игрок ЦСКА Гайич: «Обменял бы свои два гола на победу»

Хавбек московского ЦСКА Милан Гайич высказался о ничейном результате вчерашнего дерби против «Спартака». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 2:2. В активе сербского полузащитника два гола.

«Это мой первый дубль в карьере. В моменте с первым голом я знал, что вратарь стоял далеко от ворот, пробил, всё получилось. Могу сказать, что обменял бы свои два гола на победу», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

После вчерашнего поединка ЦСКА и «Спартак» набрали по 17 очков и продолжают оставаться соседями в турнирной таблице Российской премьер-лиги.