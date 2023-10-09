Червиченко отреагировал на ничью в матче «Спартак» - ЦСКА

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги состоялся поединок между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Своим мнением по этой встрече поделился экс-президент «красно-белых» Андрей Червиченко.

«Футболисты ЦСКА выглядели единым организмом. А глядя на подопечных Абаскаля, складывалось ощущение, что люди сами по себе. Комбинационной игры не было, спаслись благодаря навалу», - передает слова Червиченко RT.

После столичного дерби «красно-белые» и «армейцы» набрали по 17 баллов и остаются соседями по турнирной таблице чемпионата России.