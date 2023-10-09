Радимов: «Абаскаль ждёт, когда его уволят из «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о главном тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскале. По его мнению, испанский специалист не держится за свое место.

«Абаскаль ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что не держится за место. Он понимает: чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений», - приводит слова Владислава «Матч ТВ».

В последнем матче «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. «Красно-белые» смогли отыграться благодаря голу Хесуса Медины в добавленное время.