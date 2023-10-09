Сёмин подвёл итоги дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о вчерашнем поединке между московскими «Спартаком» и ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Матч был интересным, было много эмоций. Ничья закономерна, никто из команд не наиграл на победу. Повлияет ли ничья на будущее Абаскаля? Вопрос нужно задать руководству «Спартака», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось результативной ничьей со счетом 2:2. «Спартак» смог отыграться благодаря голу Медины в компенсированное время.