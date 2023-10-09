Газзаев: «Спартак» чудом вырвал ничью в дерби с ЦСКА»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал ничейный результат в поединке 11-го тура Премьер-лиги против «Спартака». Дерби завершилось со счетом 2:2.

«Хорошее дерби. С сюжетом, с развязкой. Концовка меня расстроила. «Спартак» по большому счету чудом вырвал эту ничью. ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После 11 проведенных туров «армейцы» набрали 17 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» с аналогичным количеством очков располагаются на восьмой позиции.