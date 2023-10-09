Самые невероятные камбэки чемпионата России

«Ростов» и «Краснодар» выдали один из самых напряжённых матчей прошедших выходных. Подопечные Валерия Карпина проиграли лидеру РПЛ, ведя в счёте 2:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых известных камбэках в истории чемпионатов России.

Проблемный «Ростов»

К концу первого тайма против «Краснодара» «Ростов» вёл с комфортным преимуществом в 2 мяча. Бесспорно, в распоряжении «быков» было 45 минут, но представить, что подопечные Владимира Ивича забьют три мяча, могли только самые преданные фанаты краснодарцев. В итоге, после точного удара в нижний угол Джона Кордоба ликовали все 35 тысяч собравшихся зрителей. Отметим, что в этом сезоне для «Ростова» подобная картина не нова. В игре с ЦСКА подопечные Карпина также вели в счёте с разницей в 2 мяча. Закончили 3:3. За тур до этого не смогли удержать оборону после забитых мячей Уткина и Голенкова в игре с калининградской «Балтикой» на выезде. Пропустили в последние пять минут. А в игре с «Уралом» в прошлом туре сами не отыгрывали 2 мяча. Невероятная нестабильность команды Валерия Карпина.

Три от «Спартака»

Южане вообще никогда не были стабильным клубом. 25 лет назад команда из Ростова-на-Дону носила название «Ростсельмаш». К 25-й минуте матча против гегемона «девяностых» московского «Спартака» ростовчане вели в счёте 3:0. Не веря подобному результату на табло, игроки «Ростсельмаша», в составе которых можно выделить юного форварда Дмитрия Кириченко, бросили играть. В результате получили два мяча от Бузникина ещё до перерыва. Ромащенко сделал счёт равным с пенальти во втором тайме. Отметим, что к тому моменту команда элитного дивизиона впервые в истории чемпионатов России смогла отыграть три мяча.

Три «Спартаку»

Любопытно, что и сами «красно-белые» были в ситуации, когда вели с разницей в три мяча и не смогли удержать позицию. Случилось это в 2006 году, когда в гости к команде Александра Старкова «приехали» подопечные Леонида Слуцкого из футбольного клуба «Москва». «Горожане» во второй половине встречи отыграли три мяча, пропущенные в первом тайме. Среди авторов голов – Дмитрий Кириченко и Сергей Семак. Последний мяч «Москвы», который и сделал счёт 3:3, оформил красивым ударом Томаш Чижек.

Ярче звёзд

Один из самых ярких матчей двух столиц случился в 2002 году. Александр Кержаков и Андрей Аршавин вывели «Зенит» вперёд к 50-й минуте встречи против «Спартака». Через четверть часа счёт на табло был уже 3:3. Однако точный удар Дмитрия Сычёва, который уже собирался отбыть в топовый клуб, позволил «Спартаку» одержать победу 4:3.

В 2005 году «Локомотив» шёл за своим третьим чемпионским титулом. Поэтому даже три пропущенных мяча в первом тайме от «Амкара» его не должны были остановить. Так и вышло. Дубль Динияра Билялетдинова с пенальти, гол Марата Измайлова и победный мяч нестареющего Игоря Лебеденко на первой добавленной минуте принесли «железнодорожникам» три очка.

Десять на двоих

Самый невероятный камбэк в истории чемпионатов России выдали московские армейцы. Случилось это относительно недавно, в 2015 году. Подопечные Леонида Слуцкого настолько не вошли в игру против саранской «Мордовии», что к пятнадцатой минуте проигрывали 0:3. Ещё и Марио Фернандес оказался удалён. За четверть часа на старте второго тайма ЦСКА три мяча отыграл. Однако этого оказалось мало. Евгений Луценко в середине второй сорокапятиминутки сделал счёт 4:3. К тому моменту «Мордовия» также играла вдесятером. Но у саранского клуба не хватило сил на последние десять минут. Дубль Ахмеда Мусы и второй мяч в игре Сейду Думбия позволили установить хоккейный счёт на табло 4:6.

Во всех исторических камбэках команды отыгрывали три мяча. Отыгранных два, как это смогли сделать игроки «Краснодара», было достаточно много. Но стоит отметить характер команды Владимира Ивича. Они вполне способны бороться за чемпионский титул.

Самые невероятные камбэки в истории чемпионатов России