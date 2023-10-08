Рахимов: «Работал в Грозном, знаю, как тяжело играть против этой команды здесь»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Понятно, что важная победа, потому что я то знаю, работал в Грозном, как тяжело играть против этой команды здесь, потому что очень хороши настроены, и болельщик зажигает, и с желанием всегда играет. Мы ждали очень трудной игры, нам нужно было внимательно сыграть в обороне. Оно и понятно было, что мы какие-то свои шансы найдем. Так получилось, что ребята нашли свой шанс, были еще моменты хорошие, но победа очень важна в психологическом плане для команды.

- Насколько повлиял этот гол в вашем исполнении, что вы первыми забили?

- А это всегда так, когда забиваешь. Я прекрасно понимаю, что «Ахмат» может великолепно сыграть на контратаках, поэтому нам нужно было быть очень внимательными в обороне, и мы видели некоторые контратаки соперника достаточно опасные, но я думаю, что как раз течение матча предопределил этот гол. Дальше мы очень хорошо перекрывали зоны, внимательно играли в обороне, у нас были хорошие выходы из обороны в атаку.

- Во втором тайме «Рубин» забил еще два, но оба гола были отменены. Вы посмотрели повторы? Согласны?

- По второму голу не согласен с мнением судьи, потому что я видел момент, там достаточно… Сейчас этот момент уже ушел, что сейчас обсуждать?