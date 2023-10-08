Ромащенко: «Сегодня были не похожи сами на себя»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Соперника поздравляем с победой. Нас сегодня было не узнать, не хочется сейчас по горячим следам называть причины, но понятно, что мы сегодня были не похожи сами на себя. Разберем это с командой, сейчас нужно немножко им отдохнуть, перезагрузиться и со свежими головами, когда вернутся после небольшого отдыха, мы всё это разберем и будем двигаться дальше.

- Насколько сейчас вашей команде нужен перерыв?

- Что есть, то есть, мы его не выбираем, он есть по календарю. Мы исходим из текущей ситуации. Всегда есть над чем работать. В данной ситуации мы должны будем правильно провести этот тренировочный цикл для того, чтобы подготовиться к рестарту чемпионата.

- Вряд ли вы ответите, но я все-таки спрошу. Чего не хватает «Ахмату», чтобы вскрывать такую плотную оборону за счет позиционных атак?

- Если коротко, то нам сегодня не хватало свежести, сегодня мы были слишком медленными и удобными для соперника. Мы играли академично и не интенсивно. Соответственно отсюда все проблемы в нашей игры. Сегодня мы очень медленно двигались без мяча, медленно двигались с мячом. Я думаю, что это последствия двух предыдущих матчей, и времени после Самары ,к сожалению, его оказалось мало для того, чтобы полностью восстановиться.