​Кокорин впервые забил в чемпионате Кипра после возвращения

В воскресенье вечером в чемпионате Кипра «Арис» проводит гостевой матч против «Анортосиса». Посреди второго тайма гол забил российский нападающий Александр Кокорин. Для 32-летнего футболиста это первый гол в чемпионате Кипре после возвращения в «Арис». Кокорин превратил счёт 2:2 в 3:2 в пользу своей команды.

Стоит напомнить, что в летнее трансферное окно «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».

Отметим, что в прошлом сезоне Александр Кокорин помог «Арису» впервые в истории выиграть чемпионский титул на Кипре.