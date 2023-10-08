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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» неожиданно переиграл «Ахмат» на выезде, обогнав грозненцев и в турнирной таблице

08 Октября 2023 • 20:57 Комментировать
Ахмат
0:1
Рубин

«Ахмат» и «Рубин» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 8 октября на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат0:1Рубин
  34'Чумич Никола (0:1)
Опарин МихаилТодорович ДаркоСемёнов АндрейЧеликович ЯсминХарин Евгений 46' (Богосавац Мирослав ( 46'  86') Камило РейжерсТимофеев Артём 56' (Фузато Даниэл ( 56') Бериша Бернард 75' (Агаларов Гамид ( 75') Олейников Иван 56' (Швец Антон ( 56') Ильин Владимир 68' (Ковачев Светослав ( 68') Конате Мохамед II  58'
Запасные: Гбамбле НенеТашаев РизванВолков Владислав IIМацуев МинкаилБыстров МаратКамилов Владислав
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорВуячич ИгорГрицаенко АлексейКабутов ДмитрийРанджелович Лазар 78' (Фамейе Джоэль ( 78') Иву УгучуквуЧумич Никола  51' 78' (Зотов Александр ( 78') Безруков Руслан 84' (Ломовицкий Александр ( 84') Вада Валентин  86'Даку Мирлинд
Запасные: Дрезгич УрошМартынович АлександрЯнович НикитаАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиШамов ЕгорКузнецов ДаниилУридия МерабиАшурматов Рустам
08 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Не в лучшем состоянии к очному матчу подошли «Ахмат» и «Рубин». У каждого из клубов всего одна победа в последних пяти матчах. Грозненцы чуть притормозили после яркого начала с Ромащенко, а казанцы весь сезон бултыхаются в нижней части турнирной таблицы. Теперь вот упали до зоны стыковых матчей. Может поэтому «Рубин» так смело начал матч в Грозном. Парой неприятных атак накатили казанцы, заработали угловой удар. «Ахмат» даже опешил немного.

Правда, до реальных голевых моментов дело не доходило. Скидки Даку, подачи Ранджеловича и забеги Иву не завершились острыми ситуациями. Только в середине тайма наконец получилось убежать на оперативный простор Ранджеловичу. На этот раз Лазар не подавал, а бил – получилось куда опаснее. Опарин ещё умудрился парировать плотный выстрел обратно на Ранджеловича и у полузащитника «Рубина» появился второй шанс, но и в этот раз он голкипера не переиграл.

Ромащенко нервничал на бровке. И переживал Мирослав совсем не зря, «Рубин» продолжал давление. Ещё и Николу Чумича потеряла оборона «Ахмата» и тот после банального заброса оказался совсем один перед Опариным. Плотно пробил игрок «Рубина», однако Михаил совершил суперсейв. Но не мог так долго держать нули голкипер «Ахмата». Гол «Рубина» всё-таки случился.

Это Чумич добился-таки своего. От угла поля подал Кабутов, Ранджелович пробил под штангу, а там совместными усилиями справились Опарин и Тодорович. Вот только мяч отскочил на Чумича, которому осталось лишь занести его в ворота – 0:1. «Ахмат» взбодрился, проверил бдительность казанцев серией забегов от Конате, но удар завершающий не шёл. А неудачные атаки будто успокаивали хозяев.

«Рубин» же включил какое-то необычное спокойствие. Казанцы отбились, немного успокоили темп игры и на исходе часа чуть не забили второй. Редкая атака гостей завершилась передачей на сверхактивного Чумича, Никола скинул с плеч защитника и плотно пробил метров с 17. Опять же спас Михаил Опарин. По статистике ударов было равенство, но сейвов у голкипера «Ахмата» накопилось на порядок больше.

В концовке «Рубин» уверенно засушил игру (помогли замены и частые остановки), да и сам «Ахмат» не создал ничего толкового. Победу увозит Казань из Грозного, ещё и обгоняет соперника в турнирной таблице.

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