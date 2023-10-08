Рахимов: «Я вижу очень много положительных моментов в игре команды»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- С какими ощущениями и мыслями приехали в Грозный? Мы понимаем, что у «Рубина» не лучшая полоса. Насколько это довлеет над вами и командой?

- Понятно, что результат - очень важный аспект и самый важный. Я вижу очень много положительных моментов в игре команды, в определенных матчах нам не повезло, где-то мы, наверное, не сыграли в тот футбол, который можно было сыграть. Достаточно много моментов мы не реализуем, это не очень приятно, и пропускаем. Но мы идем к тому, чтобы это всё поправить. Уверенность у команды присутствует, ее нельзя терять, постараемся показать хороший футбол.

- Несколько слов о сопернике. Насколько хорош сейчас «Ахмат» после прихода Мирослава Ромащенко? Какие сильные стороны у соперника?

- Надо сказать, что с приходом Ромащенко команда одержала победы, набрала очки, и это очень важный момент, потому что победы приносят уверенность в игру. Мы видим достаточно хорошую организованную команду, которая активная и агрессивная во многих моментах, старается играть в футбол, очень много контроля мяча. Поэтому игроки достаточно хорошего уровня, мы видим очень неплохую обойму. Футболисты могут выйти на замену и тоже усилить игру. Поэтому я вижу, что есть очень много позитивных моментов в игре команды.