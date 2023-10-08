Ромащенко: «Представляем, в каком положении находится соперник и что нам нужно сделать сегодня для достижения результата»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- У «Рубина» не лучшая полоса, но насколько опасен этот соперник? Какие сильные стороны у него выделите?

- Любой соперник опасен, каждый решает свои задачи в независимости от места в турнирной таблице. Безусловно, мы представляем, в каком положении находится соперник и что нам нужно сделать сегодня для достижения результата. С командой мы поговорили, обсудили и готовились к этой игре. У нас было времени достаточно после кубкового матча. Ребята всю информацию получили, надеюсь, мы всё это увидим сегодня на футбольном поле.

- По кубковому матчу, посреди недели состоялась игра, мы видели определенную ротацию, играли те футболисты, которые не так много времени получали до этого. Насколько вы довольны их состоянием и игровым тонусом?

- Мы не так много сделали замен перед игрой в Самаре, у нас было четыре изменения. Отталкиваясь от игры в Самаре мы сделали только одно изменение, поэтому все игроки, которые выходят на замену и участвуют с первых минут, находятся в достаточно неплохом состоянии и функционально и психо-эмоционально, довольны абсолютно каждым. Надеюсь, что так же будет эта тенденция продолжена и в следующим матчах.