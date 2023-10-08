​У «Динамо» одна победа в 6 последних матчах РПЛ

В воскресенье «Динамо» не удалось порадовать своих болельщиков. Команда Марцела Лички сыграла вничью с «Факелом» (0:0).

Таким образом, серия «бело-голубых» без побед в Премьер-лиге достигла четырёх матчей (три ничьи и поражение). Если посмотреть более широко, то в шести последних играх чемпионата динамовцы отпраздновали только одну победу (четыре ничьи и одно поражение).

Следующий матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 21 октября, - против «Локомотива» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.