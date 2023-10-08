«Ахмат» и «Рубин» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин».

Стартовый состав «Ахмата»: Опарин, Семенов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Харин, Камило, Ильин, Конате.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Рубин» находится в зоне стыковых игр.