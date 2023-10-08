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Хаджи — о поражении «Крыльев Советов»: «Расслабились после победы над «Спартаком»

08 Октября 2023 • 17:52 Комментировать
Пари НН
2:0
Крылья Советов

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался после поражения «Крыльев Советов» от «Пари НН» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Не так чтобы уж очень, но чуть-чуть «Крылья» расслабились после победы над «Спартаком». Но «Крылья», конечно, играли лучше. Думаю, что они не заслужили поражения в этом матче, но так бывает», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

После 11 туров подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча пройдет 22 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Пари НН Александр Хаджи
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