Хаджи — о поражении «Крыльев Советов»: «Расслабились после победы над «Спартаком»

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался после поражения «Крыльев Советов» от «Пари НН» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Не так чтобы уж очень, но чуть-чуть «Крылья» расслабились после победы над «Спартаком». Но «Крылья», конечно, играли лучше. Думаю, что они не заслужили поражения в этом матче, но так бывает», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

После 11 туров подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча пройдет 22 октября.