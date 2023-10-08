Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Пари НН»

Бывший наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался после поражения самарского клуба от «Пари НН». Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась со счетом 0:2.

«Основная причина поражения — это победа над «Спартаком» в прошлом туре. Она чисто психологически превознесла «Крылья» на высокий уровень, и на матч с «Пари НН» они выходили уже победителями», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

На данный момент подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 21 очко в 11 турах.

Следующим соперником «Крыльев Советов» станет санкт-петербургский «Зенит».