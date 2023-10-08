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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Пари НН» Зе Турбо оценил уровень РПЛ

08 Октября 2023 • 17:22 Комментировать
Пари НН
2:0
Крылья Советов

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо высказался об уровне Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что уровень чемпионата России.

«Потрясающие стадионы и люди. Но я пока привыкаю к России. Мне еще надо адаптироваться», - приводит слова Зе Турбо «Матч ТВ».

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды нижегородской команды в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

На счету Зе Турбо более десяти клубов в активе, за которые он выступал.

В текущем сезоне он принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Зе Турбо
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