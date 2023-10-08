Нападающий «Пари НН» Зе Турбо подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо высказался о победе над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард рад, что его команде удалось одержать победу.

«Теперь мы можем уйти в этот маленький перерыв с хорошим настроением и более мотивированными. Рад, что смог помочь своей команде сделать это», - приводит слова Зе Турбо «Матч ТВ».

Напомним, что игрок из Гвинеи-Бисау стал автором второго гола уже в компенсированное время.

«Пари НН» в настоящий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 17 очками в активе.