Лепёхин: «Какой-то чемпионской игры у «Краснодара» я не вижу»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Эксперт считает, что несмотря на текущее лидерство в турнирной таблице РПЛ, пока «быки» чемпионскую игру не демонстрируют.

«Какой-то чемпионской игры у «Краснодара» я не вижу. Только если они станут чемпионами, можно будет говорить о такой игре. Сейчас чемпионская игра у «Зенита» уже пятый год», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, в 11 турах РПЛ «Краснодар» набрал 27 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть очков.