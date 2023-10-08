Осинькин: «Соперник просто ломал нашу игру, не давал нам разбежаться»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- В перерыве Никита Салтыков говорил, что лично ему не хватает пространства на футбольном поле. В этом ли причина победы «Пари НН», что не дали вашим быстрым игрокам пространства?

- Конечно, в этом. Любая команда пытается лишить пространства соперника. Бывают ситуации, когда… Мы нормально вошли в игру, но гол, его ценность сейчас, первого гола, важность в том, что он разворачивает весь матч. После этого пропущенного гола, который, можно сказать, без момента прошел. Мы пропустили в гол, долго приходили в себя, а соперник уже сосредоточился не на своей игре, а на том, что он просто ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все какие-то нюансы, детали оборонительные, чтобы сбить темп, сломать игру в плане лишения нас пространства. Он правильно делал, соперник, а мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально.

- Заменами остались довольны, или могли сыграть лучше ваши футболисты?

- Мы не можем сказать, что довольны заменой, если проигрываем. Но наши замены проходили таким образом, что мы хотели добавить какой-то скорости. В каких-то нескольких эпизодах мы это получили, но давайте обо всей команде лучше разговаривать в плане того, что у нас командная игра не получилась, и вся команда играла недостаточно быстро даже на этом ограниченном пространстве. Это факт.

- Впереди пауза на матчи национальных сборных. После нее у вас прибавится игроков, кто-то восстановится после травмы? Потому что сейчас беда просто с этим.

- Ну да, у нас вот сейчас фактически больной Рассказов вынужденно играл, потому что те, кто мог его заменить именно на этой позиции, Ежов, Шитов, у нас травмированы тоже, и мы не могли на них рассчитывать. Николай сделал все, что мог, но по нему было видно, что он скован из-за того, что у него было повреждение. Надеюсь, не добавится травм, потому что как минимум по Фернандо есть опасение. В моменте перед первым голом он упал и повредил плечо, после чего весь матч играл зажатым из-за того, что есть повреждение плеча. Вроде потом он потом более полноценно вошел в игру, но насколько я знаю, что болевые ощущение были на протяжении всего матча у него.