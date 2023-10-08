Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Соперник просто ломал нашу игру, не давал нам разбежаться»

08 Октября 2023 • 16:47 Комментировать
Пари НН
2:0
Крылья Советов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- В перерыве Никита Салтыков говорил, что лично ему не хватает пространства на футбольном поле. В этом ли причина победы «Пари НН», что не дали вашим быстрым игрокам пространства?

- Конечно, в этом. Любая команда пытается лишить пространства соперника. Бывают ситуации, когда… Мы нормально вошли в игру, но гол, его ценность сейчас, первого гола, важность в том, что он разворачивает весь матч. После этого пропущенного гола, который, можно сказать, без момента прошел. Мы пропустили в гол, долго приходили в себя, а соперник уже сосредоточился не на своей игре, а на том, что он просто ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все какие-то нюансы, детали оборонительные, чтобы сбить темп, сломать игру в плане лишения нас пространства. Он правильно делал, соперник, а мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально.

- Заменами остались довольны, или могли сыграть лучше ваши футболисты?

- Мы не можем сказать, что довольны заменой, если проигрываем. Но наши замены проходили таким образом, что мы хотели добавить какой-то скорости. В каких-то нескольких эпизодах мы это получили, но давайте обо всей команде лучше разговаривать в плане того, что у нас командная игра не получилась, и вся команда играла недостаточно быстро даже на этом ограниченном пространстве. Это факт.

- Впереди пауза на матчи национальных сборных. После нее у вас прибавится игроков, кто-то восстановится после травмы? Потому что сейчас беда просто с этим.

- Ну да, у нас вот сейчас фактически больной Рассказов вынужденно играл, потому что те, кто мог его заменить именно на этой позиции, Ежов, Шитов, у нас травмированы тоже, и мы не могли на них рассчитывать. Николай сделал все, что мог, но по нему было видно, что он скован из-за того, что у него было повреждение. Надеюсь, не добавится травм, потому что как минимум по Фернандо есть опасение. В моменте перед первым голом он упал и повредил плечо, после чего весь матч играл зажатым из-за  того,  что есть повреждение плеча. Вроде потом он потом более полноценно вошел в игру, но насколько я знаю, что болевые ощущение были на протяжении всего матча у него.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.90 3.40 2.55
Видео
63 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
0
0
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
17:44 · Россия. Премьер-лига
Прыгунья в длину Клишина: «Надеюсь, что Москва сегодня будет красно-белой
17:39 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий считает, что Абаскаль может остаться в «Спартаке» до лета
17:35 · Россия. Премьер-лига
Представитель Макарова: «У Дениса небольшие вопросы по здоровью»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Пари НН»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Зе Турбо оценил уровень РПЛ
17:15 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Пари НН» Зе Турбо подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Матч РПЛ «Динамо» - «Факел» проходит без ВАР
17:04 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Какой-то чемпионской игры у «Краснодара» я не вижу» 1
17:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк высказался о будущем Абаскаля в случае отставки
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Орлов рассказал, когда лучше увольнять Абаскаля из «Спартака»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Поражения «Спартака» не должны сказаться на игре с ЦСКА»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Кто забьёт за «Спартак» в ворота ЦСКА – прогноз Жиго
16:48 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА
16:47 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Соперник просто ломал нашу игру, не давал нам разбежаться»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Абаскаль находится под колоссальным давлением, это не может не сказываться на игроках»
Все новости
Рекомендуем