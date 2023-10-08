​В РПЛ вратарь отдал голевой пас – такого не было больше года

В воскресенье «Пари НН» на своём поле обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0. Голкиперу нижегородцев Артуру Нигматуллину удалось отметиться результативной передачей, на что обращает внимание Opta.

По данным источника, в прошлый раз вратарь делал голевой пас в матче чемпионата России в августе 2022 года. Тогда таким достижением отметился Даниил Худяков из «Локомотива».

Напомним, что «Пари НН» довёл победную серию в домашних матчах Премьер-лиги до пяти матчей. На текущую минуту команда Сергея Юрана располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.