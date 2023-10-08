Майга: «Мы ожидали такой игры от соперника, не зря он высоко находится в таблице»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Крылья Советов» Мамаду Майга поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая награда, поздравляю. За счет чего удалось ее получить? Команда соперника очень бегущая и быстрая. В чем ваша задача сегодня заключалась?

- Я очень рад. Стараюсь играть на максимуме, чтобы приносить пользу команде. Мы ожидали такой игры от соперника, не зря он высоко находится в таблице. Очень быстрая играющая команда, но мы играли дома. Наша задача - всегда брать очки дома. Получилось у нас сегодня победить, я очень рад.