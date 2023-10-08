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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Пари НН» выиграл 5 последних домашних матчей РПЛ

08 Октября 2023 • 16:00 Комментировать
Пари НН
2:0
Крылья Советов

В воскресенье «Пари НН» порадовал своих болельщиков победой над «Крыльями Советов» со счётом 2:0. Команда Сергея Юрана продлила успешную серию в домашних матчах. Нижегородцы выиграли пять последних игр Премьер-лиги на своём поле. В них «Пари НН» пропустил всего лишь два гола – 2:0, 1:0, 2:1, 3:1, 2:0.

Если брать 10 последних домашних матчей «Пари НН» в чемпионате России, то команда проиграла только раз – «Зениту». В остальных девяти играх на этом отрезке нижегородцы отпраздновали восемь побед при одной ничьей. В семи из этих девяти матчей «Пари НН» не пропускал.  

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Пари НН
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