Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв — об игре «Зенита»: «Будем смотреть, справится ли Семак или начнёт просить новых игроков»

08 Октября 2023 • 15:56 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в 11 турах РПЛ «сине-бело-голубые» набрали 20 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице.

По мнению Кузьмичёва, «Зенит» пока рано списывать со счетов, однако результат действующего чемпиона России в нынешнем сезоне во многом будет зависеть от работы главного тренера команды Сергея Семака, который должен доказать, что соответствует уровню «Зенита».

«Если тренерская работа будет на должном уровне, команда должна спокойно решать задачи в чемпионате России. Сейчас и будем смотреть, справится он (Семак) или будет просить новых игроков. Но я считаю, с тем составом, который есть, он должен спокойно решать задачи в РПЛ и Кубке России», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 22 октября против «Крыльев Советов». На данный момент отставание «сине-бело-голубых» от первого «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ составляет семь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Владимир Кузьмичёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.90 3.40 2.55
Видео
Перерыв
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
0
0
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
17:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Пари НН»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Зе Турбо оценил уровень РПЛ
17:15 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Пари НН» Зе Турбо подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Матч РПЛ «Динамо» - «Факел» проходит без ВАР
17:04 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Какой-то чемпионской игры у «Краснодара» я не вижу» 1
17:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк высказался о будущем Абаскаля в случае отставки
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Орлов рассказал, когда лучше увольнять Абаскаля из «Спартака»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Поражения «Спартака» не должны сказаться на игре с ЦСКА»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Кто забьёт за «Спартак» в ворота ЦСКА – прогноз Жиго
16:48 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА
16:47 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Соперник просто ломал нашу игру, не давал нам разбежаться»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Абаскаль находится под колоссальным давлением, это не может не сказываться на игроках»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Кутицкий рассказал, почему пропускает матч с «Факелом»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ вратарь отдал голевой пас – такого не было больше года
16:30 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Знаком с Личкой достаточно близко ещё по Беларуси»
Все новости
Рекомендуем