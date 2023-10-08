Кузьмичёв — об игре «Зенита»: «Будем смотреть, справится ли Семак или начнёт просить новых игроков»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в 11 турах РПЛ «сине-бело-голубые» набрали 20 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице.

По мнению Кузьмичёва, «Зенит» пока рано списывать со счетов, однако результат действующего чемпиона России в нынешнем сезоне во многом будет зависеть от работы главного тренера команды Сергея Семака, который должен доказать, что соответствует уровню «Зенита».

«Если тренерская работа будет на должном уровне, команда должна спокойно решать задачи в чемпионате России. Сейчас и будем смотреть, справится он (Семак) или будет просить новых игроков. Но я считаю, с тем составом, который есть, он должен спокойно решать задачи в РПЛ и Кубке России», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 22 октября против «Крыльев Советов». На данный момент отставание «сине-бело-голубых» от первого «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ составляет семь очков.