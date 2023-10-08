Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» повержены в волжском дерби: «Пари НН» одержал 5-ю подряд домашнюю победу в РПЛ

08 Октября 2023 • 15:55 Комментировать
Пари НН
2:0
Крылья Советов

В первом воскресном матче 11-го тура РПЛ в рамках волжского дерби встречались «Пари НН» и «Крылья Советов».

Протокол игры  
Пари НН2:0Крылья Советов
(1:0) Севикян Эдгар13'  
(2:0) Зе Турбо Жозе90'  
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров ВикторКарапузов ВладиславКалинский Николай 56' (Эдем Эссьен Эдедем ( 56') Майга МамадуТрошечкин Александр 84' (Тихий Дмитрий ( 84'  90') Стаматов Матео 84' (Жигулёв Илья ( 84') Севикян Эдгар 69' (Кутателадзе Николоз ( 69'  72') Боселли Хуан 69' (Зе Турбо Жозе ( 69')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимМухин АнтонТолстопятов НиколайКухарчук ИльяБотнарь ВиталийСтоцкий Дмитрий
Овсянников БогданБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийКостанца ФернандоВитюгов Максим 90' (Иванисеня Дмитрий ( 90') Рассказов Николай 68' (Писарский Владимир ( 68') Рахманович АмарГарре БенхаминСалтыков Никита 81' (Хубулов Владимир ( 81')
Запасные: Ежов РоманСоколов АртёмБобёр ИванФролов ЕвгенийНедоспасов МихаилЛысов АлексейБарач МатеоЗотов ГеоргийКарпицкий Егор
08 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Команда Игоря Осинькина в первой трети чемпионата России превзошла все ожидания, обосновавшись на втором месте таблицы. Впереди шёл только «Краснодар». Кто ожидал такого знатного полёта от «Крыльев Советов», которые в прошлом сезоне боролись в Премьер-лиге лишь за выживание?

Что касается «Пари НН», то команда Сергея Юрана таких звёзд с неба, конечно же, не хватает, но для самой себя выступает вполне уверенно. Место в середине таблице должно устраивать нижегородский клуб, учитывая его скромные условия. Тем более в предыдущих пяти турах РПЛ «Пари НН» одержал три победы, хотя неделю назад проиграл «Локомотиву».

«Крылья Советов» же подходили к игре с пятиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате. На этом отрезке они выиграли четыре матча. В прошлом туре самарцы неожиданно крупно расправились с московским «Спартаком» – 4:0. А последний раз до этого проиграли они в рамках РПЛ 18 августа в другом волжском дерби «Рубину» со счётом 1:2.

Интересно, что и «Пари НН», и «Крылья Советов» уже лишились шансов на участие в весенней стадии Кубка России. Нижегородцам и самарцам обеспечены последние места в группах Пути РПЛ этого турнира. В середине минувшей недели и те, и другие проиграли кубковые матчи с одинаковым счётом 0:3. «Крылья Советов» были разгромлены «Ахматом», «Пари НН» – «Краснодаром».

В дебюте отчётного матча Бейл прошёл по правому флангу и отметился навесом, с которого Рахманович головой не попал в ворота. Но «Пари НН», естественно, не собирался просто так ничего уступать своему сопернику. А вот забить в чужую рамку – пожалуйста.

На тринадцатой минуте Нигматуллин рукой выкинул мяч из своей штрафной площади, и его подхватил Севикян. Сместившись с правого фланга, Эдгар нанёс дальний удар, и мяч опустился под перекладину (1:0). Надо сказать, что Овсянников потерял свои ворота, ведь это не был удар в девятку или просто в угол.

«Крылья Советов» не смогли сообразить в атаке до перерыва чего-то более существенного, нежели дальний удар Горшкова, отражённый Нигматуллиным. Таким образом, задача хотя бы сравнять счёт перенеслась у самарцев на второй тайм. «Нижний» при территориальном преимуществе гостей логично рассчитывал на контратаки.

На 57-й минуте в одной из них Каккоев подал справа в район ближнего края вратарской, откуда Трошечкин головой ткнул мяч мимо створа. Боселли ещё потом слева не попал в дальний угол. У проигрывавших визитёров не получалось грозить воротам хозяев постоянно. Салтыков с правого края штрафной пробивал вроде как неудобно для Нигматуллина, а тот сумел поймать мяч.

Уже в концовке Рахманович слишком слабо пробил со второго этажа после скидки Писарского в руки Нигматуллина. Счёт изменился в конце добавленного времени второго тайма, но это не самарцы спаслись от поражения, а Зе Турбо упрочил победу хозяев, после аута из зоны левого инсайда поразив дальний угол (2:0). Команда Сергея Юрана празднует успех.

Реклама


«Крылья Советов» потерпели первое поражение в чемпионате России за шесть последних туров, а «Пари НН» одержал пятую кряду домашнюю победу в РПЛ. Единственное, победу нижегородцев омрачила травма Калинского, из-за которой он досрочно покинул поле на замену. Впереди у клубов чемпионата России двухнедельный перерыв во время матчей сборных.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Чемпионат России РПЛ Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.90 3.40 2.55
Видео
68 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
0
0
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
17:52 · Россия. Премьер-лига
Хаджи — о поражении «Крыльев Советов»: «Расслабились после победы над «Спартаком»
17:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА озвучил состав на битву со «Спартаком»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Джикия – в запасе: «Спартак» объявил состав на дерби с ЦСКА
17:44 · Россия. Премьер-лига
Прыгунья в длину Клишина: «Надеюсь, что Москва сегодня будет красно-белой
17:39 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий считает, что Абаскаль может остаться в «Спартаке» до лета
17:35 · Россия. Премьер-лига
Представитель Макарова: «У Дениса небольшие вопросы по здоровью»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Пари НН»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Зе Турбо оценил уровень РПЛ
17:15 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Пари НН» Зе Турбо подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Матч РПЛ «Динамо» - «Факел» проходит без ВАР
17:04 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Какой-то чемпионской игры у «Краснодара» я не вижу» 1
17:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк высказался о будущем Абаскаля в случае отставки
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Орлов рассказал, когда лучше увольнять Абаскаля из «Спартака»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Поражения «Спартака» не должны сказаться на игре с ЦСКА»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Кто забьёт за «Спартак» в ворота ЦСКА – прогноз Жиго
Все новости
Рекомендуем