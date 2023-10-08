«Крылья Советов» повержены в волжском дерби: «Пари НН» одержал 5-ю подряд домашнюю победу в РПЛ

В первом воскресном матче 11-го тура РПЛ в рамках волжского дерби встречались «Пари НН» и «Крылья Советов».

Команда Игоря Осинькина в первой трети чемпионата России превзошла все ожидания, обосновавшись на втором месте таблицы. Впереди шёл только «Краснодар». Кто ожидал такого знатного полёта от «Крыльев Советов», которые в прошлом сезоне боролись в Премьер-лиге лишь за выживание?

Что касается «Пари НН», то команда Сергея Юрана таких звёзд с неба, конечно же, не хватает, но для самой себя выступает вполне уверенно. Место в середине таблице должно устраивать нижегородский клуб, учитывая его скромные условия. Тем более в предыдущих пяти турах РПЛ «Пари НН» одержал три победы, хотя неделю назад проиграл «Локомотиву».

«Крылья Советов» же подходили к игре с пятиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате. На этом отрезке они выиграли четыре матча. В прошлом туре самарцы неожиданно крупно расправились с московским «Спартаком» – 4:0. А последний раз до этого проиграли они в рамках РПЛ 18 августа в другом волжском дерби «Рубину» со счётом 1:2.

Интересно, что и «Пари НН», и «Крылья Советов» уже лишились шансов на участие в весенней стадии Кубка России. Нижегородцам и самарцам обеспечены последние места в группах Пути РПЛ этого турнира. В середине минувшей недели и те, и другие проиграли кубковые матчи с одинаковым счётом 0:3. «Крылья Советов» были разгромлены «Ахматом», «Пари НН» – «Краснодаром».

В дебюте отчётного матча Бейл прошёл по правому флангу и отметился навесом, с которого Рахманович головой не попал в ворота. Но «Пари НН», естественно, не собирался просто так ничего уступать своему сопернику. А вот забить в чужую рамку – пожалуйста.

На тринадцатой минуте Нигматуллин рукой выкинул мяч из своей штрафной площади, и его подхватил Севикян. Сместившись с правого фланга, Эдгар нанёс дальний удар, и мяч опустился под перекладину (1:0). Надо сказать, что Овсянников потерял свои ворота, ведь это не был удар в девятку или просто в угол.

«Крылья Советов» не смогли сообразить в атаке до перерыва чего-то более существенного, нежели дальний удар Горшкова, отражённый Нигматуллиным. Таким образом, задача хотя бы сравнять счёт перенеслась у самарцев на второй тайм. «Нижний» при территориальном преимуществе гостей логично рассчитывал на контратаки.

На 57-й минуте в одной из них Каккоев подал справа в район ближнего края вратарской, откуда Трошечкин головой ткнул мяч мимо створа. Боселли ещё потом слева не попал в дальний угол. У проигрывавших визитёров не получалось грозить воротам хозяев постоянно. Салтыков с правого края штрафной пробивал вроде как неудобно для Нигматуллина, а тот сумел поймать мяч.

Уже в концовке Рахманович слишком слабо пробил со второго этажа после скидки Писарского в руки Нигматуллина. Счёт изменился в конце добавленного времени второго тайма, но это не самарцы спаслись от поражения, а Зе Турбо упрочил победу хозяев, после аута из зоны левого инсайда поразив дальний угол (2:0). Команда Сергея Юрана празднует успех.

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«Крылья Советов» потерпели первое поражение в чемпионате России за шесть последних туров, а «Пари НН» одержал пятую кряду домашнюю победу в РПЛ. Единственное, победу нижегородцев омрачила травма Калинского, из-за которой он досрочно покинул поле на замену. Впереди у клубов чемпионата России двухнедельный перерыв во время матчей сборных.

Кирилл Иванцов