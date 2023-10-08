Хавбек «Пари НН» Калинский досрочно покинул поле в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский получил травму в игре 11-го тура Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов».

30-летний футболист не смог продолжить игру и покинул поле на 56-й минуте встречи, заметно прихрамывая. Вместо него на замену вышел нигерийский новичок нижегородцев Эссьен Эдедем.

В нынешнем сезоне Калинский провел 14 матчей с четом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Матч «Пари НН» - «Крылья Советов» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.