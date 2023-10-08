Тимур Сулейманов: «Не хочу останавливаться на двух голах, хочу приносить пользу «Локомотиву» в каждом матче

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о своей результативности в новом клубе.

«Да, в моем случае старт удался. Два гола за два матча — это здорово. Дай бог, так и дальше буду продолжать. Я не хочу на этом останавливаться, я хочу приносить пользу в каждом матче», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, «железнодорожники» арендовали 23-летнего футболиста у «Пари НН» в минувшее трансферное окно. В составе «красно-зеленых» Сулейманов принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В 12-м туре чемпионата России «Локомотив» примет «Динамо». Встреча пройдет 21 октября.