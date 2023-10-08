Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус – про Абаскаля: «Взяли ноунейма, но не надо публично наказывать и казнить его» эксклюзив

08 Октября 2023 • 15:09 Комментировать

Бывший гендиректор ФК «Москва» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА в одиннадцатом туре РПЛ.

- Чего ожидаете от матча «Спартак» – ЦСКА?

- Дерби есть дерби. Чего ожидать? Жёсткой игры с обеих сторон. И тем, и другим нужна только победа. Будем надеяться, что удастся насладиться зрелищным и результативным футболом.

- Главный тренер проигравшей команды будет уволен?

- Слушайте, ну о чём мы говорим? В отношении ЦСКА и Федотова об этом даже речи не идёт. А по «Спартаку» и Абаскалю – надо же не просто об отставке. Надо понимать, по каким критериям вы берёте тренера. Взяли ноунейма, который никогда раньше ничего не выигрывал. Взяли его в большой клуб. Радовались, что он там бегает, по бровке прыгает и вроде как заводит футболистов. Но не идёт же «Спартак» на вылет. Дайте ему в данной ситуации до зимы дойти, если у вас есть время. Не надо публично после поражений наказывать, казнить тренера и так далее.

Матч «Спартак» – ЦСКА стартует сегодня, 8 октября, в 19:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Юрий Белоус РПЛ Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
82 мин
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.90 3.40 2.55
Видео
08.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
15:33 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Пари НН» Калинский досрочно покинул поле в матче с «Крыльями Советов»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Смолов – в запасе: «Динамо» назвало состав на игру с «Факелом»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов ответил, кто может заменить Соболева в дерби
15:21 · Россия. Премьер-лига
Робсон: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, про кризис можно будет забыть» эксклюзив
15:13 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Не хочу останавливаться на двух голах, хочу приносить пользу «Локомотиву» в каждом матче
15:10 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Уверен, что «Спартак» не проиграет ЦСКА»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА
14:57 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Хотелось бы, чтобы в дерби с ЦСКА к «Спартаку» пришла удача»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Будем надеяться, что ЦСКА отправит Абаскаля в отставку»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Титов: «Спартаку» с таким «Краснодаром» будет сложно стать чемпионом России
14:24 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Если Абаскаль правильно подготовит команду психологически, то «Спартак» вынесет ЦСКА»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Севикян вывел «Пари НН» вперёд в матче с «Крыльями Советов»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«У «Спартака» гораздо больше проблем, чем у ЦСКА»: Орещук - о дерби эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Фратрия» зарядила футболистов «Спартака» на дерби с заклятым соперником
14:03 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «После таких побед, как над «Спартаком», надо говорить о том, чтобы команда не летала где-то в облаках»
Все новости
Рекомендуем