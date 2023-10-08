Бывший гендиректор ФК «Москва» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА в одиннадцатом туре РПЛ.

- Чего ожидаете от матча «Спартак» – ЦСКА?

- Дерби есть дерби. Чего ожидать? Жёсткой игры с обеих сторон. И тем, и другим нужна только победа. Будем надеяться, что удастся насладиться зрелищным и результативным футболом.

- Главный тренер проигравшей команды будет уволен?

- Слушайте, ну о чём мы говорим? В отношении ЦСКА и Федотова об этом даже речи не идёт. А по «Спартаку» и Абаскалю – надо же не просто об отставке. Надо понимать, по каким критериям вы берёте тренера. Взяли ноунейма, который никогда раньше ничего не выигрывал. Взяли его в большой клуб. Радовались, что он там бегает, по бровке прыгает и вроде как заводит футболистов. Но не идёт же «Спартак» на вылет. Дайте ему в данной ситуации до зимы дойти, если у вас есть время. Не надо публично после поражений наказывать, казнить тренера и так далее.

Матч «Спартак» – ЦСКА стартует сегодня, 8 октября, в 19:00.