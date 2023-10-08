Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Краснодар» не идеален, даже соперник из второго десятка может с ним эффективно играть» эксклюзив

08 Октября 2023 • 14:30 Комментировать
Краснодар
3:2
Ростов

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в этом сезоне и оценил шансы на чемпионство в РПЛ.

- Вчера «Краснодар» вырвал непростую победу у «Ростова». За счет чего удалось это сделать?

- Любопытно было наблюдать, что в первом тайме вчерашнего матча «Ростов», играл лучше «Краснодара», доминировал. Хозяева оказались не готовы к этому матчу. При этом ростовчане не предъявили каких-то новых ходов. Было все то же самое. Но «Краснодар» вообще не справился. Его не было видно в первом тайме. При этом Сафонов допускал грубые ошибки, и непонятно, с чем это связано. Бросилось в глаза, что по ходу первого тайма «быки» и не пытались ничего изменить. Не было перестановок, и тренерский штаб ничего не менял. Лично меня этот факт настораживает. Но что интересно, после матча Ивич взял на себя ответственность за первый тайм. Он сказал, что не подготовил команду к первому игровому отрезку. Это позитивный момент.

- А что случилось во втором тайме? За счет чего хозяевам удалось вырвать победу?

- «Краснодар» среагировал на ситуацию после перерыва, изменил игру. Стало оказываться давление на ворота соперника. Появились моменты, в некоторых эпизодах выручил вратарь. Все это сразу сказалось: появились голы, и «Ростов» не выдержал. Нельзя сказать, что было какое-то массивное давление, но оно было. «Ростов» стал делать замены, но в своей игре ничего изменить не смог. В итоге победила та команда, в которой собраны более сильные футболисты. Все решило индивидуальное мастерство.

- Есть мнение, что «Краснодар» в этом сезоне готов к чемпионству, если говорить об уверенности игроков, что они способны выйти победителями из любой ситуации. А вы как считаете?

- Давайте посмотрим. Я бы не делал окончательных выводов. Но мы видим, что команда, даже проигрывая 0:2, способна побеждать. Матч с «Ростовом» был показательным в том плане, что «быки» вырулили в сложной ситуации. Это придаст «Краснодару» еще больше уверенности. Лишь бы это не переросло в самоуверенность. Тут ведь тонкая грань. И потом, команда все равно не идеальна, и даже соперник из второго десятка таблицы может эффективно играть против лидера РПЛ.

- А чем сила нынешнего «Краснодара»?

- Отмечу сбалансированность команды. Все линии достаточно ровные, и в каждой есть лидеры. Оборона, конечно, прибавила. Если не брать ошибки Сафонова в матче с «Ростовом», защита играет достаточно надежно. Ну и, конечно, нельзя не отметить Кордобу. Очень важно, когда впереди есть игрок, который может забить. Взять любую команду, которая выигрывала трофеи, и в ней всегда был забивной нападающий.

- «Краснодар» пропустил в чемпионате всего 5 мячей. Оборона – главный козырь этой команды?

Реклама


- Нет, хотя оборона и стала надежнее. Я бы сделал упор именно на сбалансированность. При этом команда достаточно забивает.

- Рассматриваете эту команду как главного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство?

- Безусловно. Но у меня все равно большие сомнения по «Краснодару». Долго держать такой уровень игры крайне сложно. Хватит ли команде сил? Даже не физических, а моральных. Надо быть постоянно собранным, а это непростая задача. Тут нужна очень сильная длинная скамейка. Ведь будут спады, травмы. Поэтому команде будет тяжело. Но сейчас ее можно только похвалить.

- Нужно ли команде зимой усиление под чемпионство, или главной задачей будет удержание своих лидеров?

- Усиление необходимо. Если команда будет претендовать на чемпионство, только это может помочь двигаться дальше.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
80 мин
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.90 3.40 2.55
Видео
08.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
15:33 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Пари НН» Калинский досрочно покинул поле в матче с «Крыльями Советов»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Смолов – в запасе: «Динамо» назвало состав на игру с «Факелом»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов ответил, кто может заменить Соболева в дерби
15:21 · Россия. Премьер-лига
Робсон: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, про кризис можно будет забыть» эксклюзив
15:13 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Не хочу останавливаться на двух голах, хочу приносить пользу «Локомотиву» в каждом матче
15:10 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Уверен, что «Спартак» не проиграет ЦСКА»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА
14:57 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Хотелось бы, чтобы в дерби с ЦСКА к «Спартаку» пришла удача»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Будем надеяться, что ЦСКА отправит Абаскаля в отставку»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Титов: «Спартаку» с таким «Краснодаром» будет сложно стать чемпионом России
14:24 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Если Абаскаль правильно подготовит команду психологически, то «Спартак» вынесет ЦСКА»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Севикян вывел «Пари НН» вперёд в матче с «Крыльями Советов»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«У «Спартака» гораздо больше проблем, чем у ЦСКА»: Орещук - о дерби эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Фратрия» зарядила футболистов «Спартака» на дерби с заклятым соперником
14:03 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «После таких побед, как над «Спартаком», надо говорить о том, чтобы команда не летала где-то в облаках»
Все новости
Рекомендуем