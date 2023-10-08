Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в этом сезоне и оценил шансы на чемпионство в РПЛ.

- Вчера «Краснодар» вырвал непростую победу у «Ростова». За счет чего удалось это сделать?

- Любопытно было наблюдать, что в первом тайме вчерашнего матча «Ростов», играл лучше «Краснодара», доминировал. Хозяева оказались не готовы к этому матчу. При этом ростовчане не предъявили каких-то новых ходов. Было все то же самое. Но «Краснодар» вообще не справился. Его не было видно в первом тайме. При этом Сафонов допускал грубые ошибки, и непонятно, с чем это связано. Бросилось в глаза, что по ходу первого тайма «быки» и не пытались ничего изменить. Не было перестановок, и тренерский штаб ничего не менял. Лично меня этот факт настораживает. Но что интересно, после матча Ивич взял на себя ответственность за первый тайм. Он сказал, что не подготовил команду к первому игровому отрезку. Это позитивный момент.

- А что случилось во втором тайме? За счет чего хозяевам удалось вырвать победу?

- «Краснодар» среагировал на ситуацию после перерыва, изменил игру. Стало оказываться давление на ворота соперника. Появились моменты, в некоторых эпизодах выручил вратарь. Все это сразу сказалось: появились голы, и «Ростов» не выдержал. Нельзя сказать, что было какое-то массивное давление, но оно было. «Ростов» стал делать замены, но в своей игре ничего изменить не смог. В итоге победила та команда, в которой собраны более сильные футболисты. Все решило индивидуальное мастерство.

- Есть мнение, что «Краснодар» в этом сезоне готов к чемпионству, если говорить об уверенности игроков, что они способны выйти победителями из любой ситуации. А вы как считаете?

- Давайте посмотрим. Я бы не делал окончательных выводов. Но мы видим, что команда, даже проигрывая 0:2, способна побеждать. Матч с «Ростовом» был показательным в том плане, что «быки» вырулили в сложной ситуации. Это придаст «Краснодару» еще больше уверенности. Лишь бы это не переросло в самоуверенность. Тут ведь тонкая грань. И потом, команда все равно не идеальна, и даже соперник из второго десятка таблицы может эффективно играть против лидера РПЛ.

- А чем сила нынешнего «Краснодара»?

- Отмечу сбалансированность команды. Все линии достаточно ровные, и в каждой есть лидеры. Оборона, конечно, прибавила. Если не брать ошибки Сафонова в матче с «Ростовом», защита играет достаточно надежно. Ну и, конечно, нельзя не отметить Кордобу. Очень важно, когда впереди есть игрок, который может забить. Взять любую команду, которая выигрывала трофеи, и в ней всегда был забивной нападающий.

- «Краснодар» пропустил в чемпионате всего 5 мячей. Оборона – главный козырь этой команды?

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- Нет, хотя оборона и стала надежнее. Я бы сделал упор именно на сбалансированность. При этом команда достаточно забивает.

- Рассматриваете эту команду как главного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство?

- Безусловно. Но у меня все равно большие сомнения по «Краснодару». Долго держать такой уровень игры крайне сложно. Хватит ли команде сил? Даже не физических, а моральных. Надо быть постоянно собранным, а это непростая задача. Тут нужна очень сильная длинная скамейка. Ведь будут спады, травмы. Поэтому команде будет тяжело. Но сейчас ее можно только похвалить.

- Нужно ли команде зимой усиление под чемпионство, или главной задачей будет удержание своих лидеров?

- Усиление необходимо. Если команда будет претендовать на чемпионство, только это может помочь двигаться дальше.

Елена Григорьевская