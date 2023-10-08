Осинькин: «После таких побед, как над «Спартаком», надо говорить о том, чтобы команда не летала где-то в облаках»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Ваша команда забивает много быстрых голов. Сегодня такая же установка будет, или у футболистов самих так получается?

- Если бы кто-то знал, как дать установку забить на первых минутах, я думаю, было бы ноу-хау, все бы говорили те же слова. Да, в каких-то матчах так получилось, но давайте прямо говорить - в последнем матче, кубковом мы к седьмой минуте проигрывали 0:2.

- Там была очень серьезная ротация, а «Спартак» был разгромлен. Вот эта победа психологически как повлияла на ваших игроков? Не расслабятся ли сегодня?

- Конечно, всегда после таких побед надо говорить о том, чтобы команда была психологически правильно настроена, чтобы не летала где-то в облаках. Тем не менее, мы об этом постоянно говорим. Так бывает просто. Где-то ситуация, связанная с тем, что действительно быстрые голы помогли нам в некоторых матчах играть по счету, где-то ситуация с тем, что их последних 10 матчей мы 6 сыграли дома, в пяти из которых победили и сыграли раз вничью. Следующие восемь матчей, включая сегодняшний - мы только два играем дома. Это такая ситуации, связанная с календарем. Много таких моментов бывает, которые просто невозможно оцифровать, иначе все бы давно рецепты придумали.