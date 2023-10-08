Агент Гиговича — о возможном возвращении игрока в Россию: «Ситуация практически неразрешимая»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, выступающего сейчас на правах аренды за датский «Митьюлланд», высказался о возможном возвращении шведского футболиста в Россию.

По словам агента, сторона 21-летнего игрока оказалось в сложной ситуации, так как в большинстве странах никто не хочет покупать футболистов из России.

«Я на контакте с людьми из клуба, они реально огромные профессионалы и просто хорошие люди, но все понимают, что ситуация практически неразрешимая», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт».

Напомним, Гигович перешёл в «Ростов» в октябре 2020 года из «Хельсингборга». В составе южан полузащитник успел провести 30 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.