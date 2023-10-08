Юран: «Уверен, Боселли и Севикян заставят ошибаться двух больших защитников Самары»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Очень серьезно ваша команда готовилась к этой игре, и на Кубок была очень большая ротация. В каком состоянии подходите к матчу с «Крыльями», физическом и психологическом?

- В хорошем состоянии подходим. В целом по Кубку много, семь человек, около восьми уехали в Нижний готовиться с тренерами, а молодежь и те, кто мало играл, практика должна быть, я доволен. Очень информативно получилось, ближайший резерв. Хотел поблагодарить тренера молодежной команды, видна работа. У парней на Кубок все-таки была скованность и зажатость, но молодцы. Остальные целенаправленно готовились на этот матч. Чемпионат - у нас приоритет, но и на Кубок хотелось проходить дальше и играть. Есть объективные моменты, группа серьезная, «Динамо», «Спартак», «Краснодар». Не буду лукавить, честно говоря, мы пока не готовы, не позволяет бюджет, чтобы в Кубке максимальные ставить задачи и в чемпионате, поэтому приоритет - чемпионат. Мы знаем команду, играли с ними, футболисты все те же, нужно было разобрать, как правильно сыграть с Самарой. Хорошая команда, организованная, есть и минусы, есть и плюсы, над этим работали. Надеюсь, это воплотится сегодня непосредственно в матче.

- Боселли выходит впервые в стартовом составе. На какой именно позиции он будет играть? Потому что когда выходил на замену, вы его использовали в разных амплуа.

- Скажем так, что с Севикяном они впереди в линии атаки непосредственно. Посмотрим по ходу, потому что нужно заставить соперника ошибаться, особенно в линии защиты. Быстрые ноги у двоих, хорошие обводки у Боселли и Севикяна. В этом плане сделал ставку непосредственно на двух этих футболистов, которые, я уверен, заставят ошибаться двух больших защитников Самары, скоростные парни. У нас есть задумки, которые наигрывали, поэтому посмотрим.