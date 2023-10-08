Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Уверен, Боселли и Севикян заставят ошибаться двух больших защитников Самары»

08 Октября 2023 • 13:55 Комментировать
Пари НН
1:0
Крылья Советов
1 3.00 X 3.30 2 2.50
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Очень серьезно ваша команда готовилась к этой игре, и на Кубок была очень большая ротация. В каком состоянии подходите к матчу с «Крыльями», физическом и психологическом?

- В хорошем состоянии подходим. В целом по Кубку много, семь человек, около восьми уехали в Нижний готовиться с тренерами, а молодежь и те, кто мало играл, практика должна быть, я доволен. Очень информативно получилось, ближайший резерв. Хотел поблагодарить тренера молодежной команды, видна работа. У парней на Кубок все-таки была скованность и зажатость, но молодцы. Остальные целенаправленно готовились на этот матч. Чемпионат - у нас приоритет, но и на Кубок хотелось проходить дальше и играть. Есть объективные моменты, группа серьезная, «Динамо», «Спартак», «Краснодар». Не буду лукавить, честно говоря, мы пока не готовы, не позволяет бюджет, чтобы в Кубке максимальные ставить задачи и в чемпионате, поэтому приоритет - чемпионат. Мы знаем команду, играли с ними, футболисты все те же, нужно было разобрать, как правильно сыграть с Самарой. Хорошая команда, организованная, есть и минусы, есть и плюсы, над этим работали. Надеюсь, это воплотится сегодня непосредственно в матче.

- Боселли выходит впервые в стартовом составе. На какой именно позиции он будет играть? Потому что когда выходил на замену, вы его использовали в разных амплуа.

- Скажем так, что с Севикяном они впереди в линии атаки непосредственно. Посмотрим по ходу, потому что нужно заставить соперника ошибаться, особенно в линии защиты. Быстрые ноги у двоих, хорошие обводки у Боселли и Севикяна. В этом плане сделал ставку непосредственно на двух этих футболистов, которые, я уверен, заставят ошибаться двух больших защитников Самары, скоростные парни. У нас есть задумки, которые наигрывали, поэтому посмотрим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
80 мин
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.90 3.40 2.55
Видео
08.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
15:33 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Пари НН» Калинский досрочно покинул поле в матче с «Крыльями Советов»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Смолов – в запасе: «Динамо» назвало состав на игру с «Факелом»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов ответил, кто может заменить Соболева в дерби
15:21 · Россия. Премьер-лига
Робсон: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, про кризис можно будет забыть» эксклюзив
15:13 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Не хочу останавливаться на двух голах, хочу приносить пользу «Локомотиву» в каждом матче
15:10 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Уверен, что «Спартак» не проиграет ЦСКА»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА
14:57 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Хотелось бы, чтобы в дерби с ЦСКА к «Спартаку» пришла удача»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Будем надеяться, что ЦСКА отправит Абаскаля в отставку»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Титов: «Спартаку» с таким «Краснодаром» будет сложно стать чемпионом России
14:24 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Если Абаскаль правильно подготовит команду психологически, то «Спартак» вынесет ЦСКА»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Севикян вывел «Пари НН» вперёд в матче с «Крыльями Советов»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«У «Спартака» гораздо больше проблем, чем у ЦСКА»: Орещук - о дерби эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Фратрия» зарядила футболистов «Спартака» на дерби с заклятым соперником
14:03 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «После таких побед, как над «Спартаком», надо говорить о том, чтобы команда не летала где-то в облаках»
Все новости
Рекомендуем