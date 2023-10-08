​Дьяков предсказал, какое место в РПЛ займёт «Ростов»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков дал прогноз на итоговое место команды в сезоне 2023/2024.

Напомним, что в субботу «Ростов» проиграл «Краснодару» со счётом 2:3. Это был уже третий случай в этом чемпионате, когда команда Валерия Карпина растранжирила преимущество в два мяча.

«Рано или поздно «Ростов» начнёт побеждать и брать очки, а команда вылезет из зоны «стыков». Думаю, место десятое должны будут занять по итогу сезона», - цитирует Дьякова Metaratings.

На текущую минуту «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне стыковых игр.

Ближайший матч «Ростов» проведёт 22 октября – против «Ахмата».