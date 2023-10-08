Селюк дал уверенный прогноз на матч «Ахмат» - «Рубин»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о матче между грозненским «Ахматом» и казанским «Рубином» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Ахмат» победит дома. В «Рубине» слишком много футболистов из бывшей Югославии, а это не очень хорошо для команды», - приводит слова агента «Спорт КП».

Команды встретятся сегодня, 8 октября, на стадионе в Грозном. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

В преддверии матча хозяева занимают десятое место в турнирной таблице, а гости – 14-е.